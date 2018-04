Dief tegen rechter: "OCMW wil mijn drank niet betalen" 27 april 2018

De strafrechter in Tongeren veroordeelde een 36-jarige man tot 9 maanden cel en een boete van 1.600 euro wegens diefstallen en verboden wapendracht. De man, die een zelf gemaakte boksbeugel bezat, ging regelmatig op dievenpad en was vooral geïnteresseerd in alcoholische dranken. Een strafblad van zes pagina's bracht blijkbaar geen gunstige kentering in zijn gedrag. Op de vraag van de voorzitter waarom hij ging stelen, volgde een eerlijk - maar verrassend - antwoord. "Het is de fout van het OCMW dat me geen geld wil geven", zei de dertiger. (JEK)