Derde modderstroom in één week DEWAEL: "PLANNEN OM WACHTBEKKEN TE VERDUBBELEN ZIJN KLAAR" TOON ROYACKERS

02 juni 2018

02u59 0 Tongeren Voor de derde keer in één week tijd zagen de inwoners van Diets-Heur bij Tongeren de modder van de omliggende velden door hun straten, kelders én woningen stromen. Pas in de late namiddag trok de smurrie langzaam weg. Burgemeester Dewael kondigt aan dat het nabijgelegen wachtbekken verdubbeld wordt, maar hij wil ook meer overleg met de lokale landbouwers.

"Afgelopen zondag zijn we hier beginnen met poetsen, en sindsdien zijn we niet meer opgehouden", zucht buurtbewoner Garcia Luciano van de Heurstraat. "Na de vorige overstromingen, stonden vrijdagmorgen om acht uur de hemelsluizen alwéér open. Even later stroomde de modder door ons dorp. We zijn nu eenmaal geografisch het laagste punt in de omgeving. Eén geluk: we zijn een warme buurt waar we elkaar helpen. Iedereen helpt iedereen om de smurrie uit de huizen te houden waar het kan." Buurman Ronny Houben stond mee paraat met emmer en schop. "Zelf heb ik niets binnen. Uit voorzorg liggen de zandzakjes wel voor onze deur. De garage van de buurman is helaas wel onder gelopen. Daar ga ik helpen emmers scheppen en water wegtrekken."





Uitzonderlijk

Brandweerzone Zuid West Limburg moest ook in Vreren, Rutten en Nerem straten en kelders leegpompen. Burgemeester Patrick Dewael (Open Vld) snelde van Brussel terug naar Tongeren om in het stadhuis het crisiscentrum te leiden. "Dit zijn uitzonderlijke weersomstandigheden, en onze brandweer doet wat mogelijk is. Helaas bleef de regen maar komen de voorbije dagen, waardoor de wachtbekkens nog vol zaten. Waar we in het verleden maatregelen genomen hebben zoals in Lauw en Mal, zien we dat die werken. Maar op enkele plaatsen zijn we nog volop bezig. Zoals bijvoorbeeld in Diets-Heur, waar de plannen voor een wachtbekken dat dubbel zo groot is klaar zijn. De werken moeten volgend jaar van start gaan. Het overleg met landbouwers loopt soms moeizaam. Nochtans zijn zij cruciaal in de erosiebestrijding, en dus om de modderstromen zoals deze te voorkomen. Ik merk nu wel al dat veel van hen nu toch bereid zijn om te overleggen, nu ze zien wat de gevolgen zijn." Ook gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove (sp.a) pleitte in de media voor een strengere aanpak van landbouwers die niet meewerken met erosiebestrijding. "Bovendien is meer overleg nodig met Wallonië nodig, om samen dit probleem aan te pakken.





In Vreren was er vrijdag wateroverlast op de Peeërweg en in de Sint-Medardusstraat. De weg tussen Rutten en Diets-Heur stond eveneens blank. Op de brandweerkazerne van Tongeren was het gisteren een af en aanlopen van bewoners die zandzakjes kwamen halen. Die waren tegen de middag op, omdat er ook extra zandzakjes nodig waren om de wachtbekkens van Diets-Heur en Rutten te verstevigen. In allerijl werden extra zandzakjes bij geschept door de technische diensten.