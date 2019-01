Derde jaar het Winter Tales

29 januari 2019

Muziekliefhebbers en mensen die houden van sfeer in deze donkere winteravonden kunnen op zaterdag 16 februari hun hart ophalen in cultuurcentrum De Velinx in Tongeren. Daar gaat dan de derde editie van het Winter Tales Festival door. Het is een hartverwarmend festival met broze muziek die gespeeld wordt in een dromerige sfeer hartje winter. De organisatoren presenteren de muziekfans een straffe affiche. Zo treden de eenmansband Innerwoud en de groep Outer op. Als klap op de vuurpijl zorgt het klassiek geschoolde Echo Collective voor een herinterpretatie van het album Amnesiac van de Radiohead. Ze brengen het als een klassiek meesterwerk.Meer info over het Winter Tales Festival vind je op www.wintertales.be.