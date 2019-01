Debatgroepen over klimaat op de

middelbare school VIIO Tongeren LXB

29 januari 2019

12u00 0 Tongeren Karolien, Charlotte, Anna, JImmy, Imke en Natacha. Vijf meisjes en een jongen van 17 en 18 jaar die momenteel studeren aan VIIO Tongeren, komen uit hun comfortzone en staan op de bres voor het klimaat. Ze hebben één keer gespijbeld om mee op te stappen in de klimaatmars. Maar ze willen méér. Samen met de directie en leraren van hun school werken ze aan een ambitieus plan om individueel, op school en voor het land acties op te zetten voor het klimaat. “We geven hen een forum”, reageerde Guy Voets, de directeur van de school die het engagement van de leerlingen voor het klimaat omarmt en mede in goeie banen leidt.

Informeren

“We willen niet zomaar actie voeren op de drie hierboven al vermelde fronten”; vulde ImkeTomsin (17) aan. “We bereiden ons goed voor. We gaan eerst goed nadenken wat we kunnen en mogen doen. We gaan de leerlingen informeren en hen sensibiliseren iets te doen voor het klimaat.” VIIO, die drie vrije middelbare scholen in Tongeren en een in Borgloon telt, gaat per graad een debatgroep organiseren.

Debatten

“We gaan per graad de leerlingen bevragen”, stelde Anna Beyst (17). “Wat zijn hun eigen voorstellen? We gaan in de debatten thema’s uitwerken waar de leerlingen over van gedachte kunnen wisselen.” De school gaat op drie niveaus werken. “Voor de politiek wordt aan een voorstel gewerkt om de uitstoot van CO2 nog meer te doen dalen”, stelde Imke Tomsin. “De beleidsmakers moeten veel meer doen dan nu al het geval is.” Op school moet ook veel gebeuren. “We hebben tot nog toe in de vier scholen al een miljoen euro uitgegeven aan zonnepanelen (500 stuks”, vulde Guy Voets aan. “We hebben ledverlichting geïnstalleerd. In elk lokaal op school bevinden zich sensoren die bij het binnenkomen van de klas de lichten aandoen en uitdoen als de klas leeg staat.”

Voorbeelden

“Op school zijn nog te weinig leerlingen bewust dat het vijf voor twaalf is om op te komen voor het klimaat”, liet Imke horen. En elke leerlingen moet voor zichzelf en in z’n gezin de bakens verzetten voor het klimaat. De zes leerlingen die voorgaan in de strijd voor het klimaat, geven ook zelf het voorbeeld. Hieronder een greep. Enkelen eten vegetarisch. Natascha komt elke dag te voet naar school, Karolien doet dat met de bus. De zes sorteren thuis afval en minderen het gebruik van plastic. Charlotte neemt een drinkbeker en een brooddoos mee naar school. Jimmy eet thuis nog op vier in plaats van zeven dagen vlees.