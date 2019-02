Dealer dancing REAL vliegt twee jaar in cel BVDH

07 februari 2019

14u18 0 Tongeren Een 34-jarige man uit Diepenbeek krijgt een celstraf van twee jaar voor de verkoop van cannabis, speed en GHB.

Hij deed dit tussen 1 maart 2018 en 15 oktober 2018 in onder meer Diepenbeek. Het was echter in dancing REAL in Tongeren dat hij werd betrapt door een portier. Wat later werd hij aangetroffen met drugs op zak.

Zo had hij 1 gram cannabis, 19,5 gram speed in voorverpakte zakjes, 17,5 gram speed in één grote zak en één spuit bij zich. Een daaropvolgende huiszoeking bevestigde de vermoedens. Daar werden nog eens zakjes met restanten van speed en cannabis gevonden, net als ander materiaal dat gebruikt wordt door handelaars in drugs. De man krijgt ook een boete van 8.000 euro.