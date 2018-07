De Lijn veroordeeld voor gebroken arm TRAMBESTUURDER RIJDT WEG NADAT VROUW (72) KLEM RAAKT TUSSEN DEUR JELLE HOUWEN

06 juli 2018

02u40 0 Tongeren Vervoersmaatschappij De Lijn is 2,5 jaar nadat een vrouw met haar arm klem raakte tussen een tramdeur waardoor die brak, schuldig bevonden. Liliane Vanoirbeek (72) heeft daardoor recht op een schadevergoeding. De chauffeur deed de deuren te vroeg dicht en vertrok. De rechter was hard voor De Lijn: "Ze deden er manifest alles aan om hun aansprakelijkheid te vermijden."

Op 16 maart 2016 waren Liliane Vanoirbeek (72) en haar man Jacques Dhondt (73), beiden uit de Sibinuslaan in Tongeren, onderweg naar hun tweede verblijf in De Panne. Ze stapten achteraan uit maar de chauffeur sloot de deuren te vroeg waardoor Liliane met haar arm klemzat. De vrouw schreeuwde het uit van de pijn waarop hij de deur opnieuw opende en daarop wegreed. Liliane en Jacques namen contact op met De Lijn door meteen een brief te sturen. Pas twee maanden later antwoordde De Lijn dat 'de chauffeur niets had opgemerkt en er geen getuigen waren'. Ze weigerde dus een schadevergoeding. Daarop diende het koppel klacht in en de burgerlijke rechter gaf hen nu overschot van gelijk.





Schreeuw

De rechter was daarin allesbehalve mals voor de chauffeur en De Lijn. "De trambestuurder liet hen aan hun lot over en pleegde vluchtmisdrijf", zegt hun advocaat Philippe Versyp. "Het was voor hem blijkbaar belangrijker om op tijd te zijn bij de volgende halte dan het lot van een bejaard koppel. De verklaring van De Lijn dat de chauffeur zich niet bewust zou zijn geweest wordt niet geloofd door de rechter. Die dame slaakte een verschrikkelijke schreeuw. Hij moet dit gehoord hebben, ofwel is hij doof en is hij medisch mogelijks niet meer geschikt om met de tram te rijden, zegt de rechter." Ook de houding van De Lijn werd gehekeld.





"Uit alles blijkt een tegenwerkende houding van De Lijn. Zij hebben wel vaker klachten over dergelijke gevallen, maar doen er manifest alles aan om hun aansprakelijkheid te vermijden", was de rechter spijkerhard.





De Lijn werd veroordeeld tot een euro symbolische schadevergoeding en zal moeten opdraaien voor de kosten van Liliane. "We zijn blij dat we alsnog voldoende hebben kunnen argumenteren wat daar gebeurde", zegt haar man Jacques. "Het was zeer duidelijk dat De Lijn daar in de fout ging maar het is evenzeer moeilijk dat te bewijzen. Dat hebben we toch gekund. Liliane werd na het ongeval geopereerd en zat lange tijd in het gips. Ze is nu goed genezen maar heeft af en toe nog wat last." De Lijn reageert kort: "De juridische dienst zal het vonnis bestuderen en verdere stappen ondernemen."