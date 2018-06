Dak vat vuur... bij dakwerker 25 juni 2018

02u36 0 Tongeren Zondagochtend heeft een korte, maar hevige brand gewoed bij dakwerken Boets op het bedrijventerrein Overhaam in Tongeren. Getuigen zagen omstreeks 10.40 uur plots rook en vlammen komen uit het dak van het kantoorgedeelte.

Brandweerzone Zuid West Limburg kwam met de grote middelen naar het bedrijvenpark. De lokale politie van Tongeren sloot meteen de omgeving af, zodat het brandweerkorps ongehinderd aan de slag kon. Medewerkers van het bedrijf haastten zich intussen om zoveel mogelijk wagens te verplaatsten, die vlakbij het brandende gebouw stonden. Een deel van het dak boven het bureel van de zaakvoerder stond al in vuur. De vlammen waren ook al overgeslagen naar de gevelbekleding van het gebouw. Maar de brandweerlui kregen het vuur snel onder controle. De andere burelen bleven daardoor grotendeels gespaard. Ook de schade aan het wagenpark bleef beperkt. De brandweer moest binnen wel een deel van het plafond wegnemen, om er zeker van te zijn dat het vuur binnen niet bleef nasmeulen. "We kunnen deze week zeker alle geplande opdrachten uitvoeren", zo benadrukken de eigenaars van dakwerken Boets. "Ons magazijn en ons materiaal zijn immers niet beschadigd. Het gaat alleen om het kantoor van de zaakvoerder zelf. Er zal op de werven geen vertraging zijn voor onze klanten." De precieze oorzaak van de brand was zondag nog niet bekend. Vermoedelijk heeft een kortsluiting of een technisch defect voor de eerste vonken gezorgd. Het beschadigde dak werd gisteren voorlopig dicht gelegd, nadat het dakbedrijf de schade aan het eigen dak geïnspecteerd had. (RTZ)