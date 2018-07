Daar zijn ze weer: Mossel One serveert eerste schelpdiertjes van seizoen 02 juli 2018

02u31 0

Mosselfans kunnen zich alvast in de handen wrijven: de eerste lichting weekdiertjes van het nieuwe seizoen smaakt overheerlijk. Dat bleek zaterdagavond op Mossel One, een proeverij die georganiseerd werd door de serviceclub Fifty One Haspengouw. "Ze zijn ziltig en de schelpen zijn goed gevuld", getuigde Anne-Marie Stas, die met zes koks en zestig vuurtjes meer dan een ton mosselen voor 1.000 personen klaarmaakte. Dat ze nu al zo goed zijn, komt door het warme weer. "Hierdoor is het seizoen een kleine maand vervroegd", wierp Stas op. "Door het warme zeewater konden ze sneller dan anders groeien." Met Mossel One maakt de serviceclub een winst van zo'n 20.000 euro; geld dat verdeeld wordt onder acht goede doelen in Tongeren, Bilzen en Diepenbeek. (LXB)