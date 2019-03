Cultuurfestival MoMent

29 maart 2019

12u00 0 Tongeren Juli en augustus 2019 kunnen dagjesmensen en toeristen opnieuw proeven van het zomerfestival MoMent dat zoals de twee vorige edities helemaal in het teken staat van TIJD. Vorig jaar werden 25.000 bezoekers geteld die genoten van een breed en gevarieerd cultuuraanbod: kunst, theater, film, poëzie, muziek en installaties voor en met betrokkenheid van het publiek. “We willen nog méér mensen bereiken”, stelt Patrick Dewael, burgemeester van Tongeren op de kick off van het festival in de basisschool (GO) Atheneeke in Tongeren. “We willen met de acts en voorstellingen en betrokkenheid van Tongenaren laten zien dat cultuur altijd verbindt.” Voor het derde jaar op rij bekomt de stad voor het festival Vlaamse subsidie. Dit jaar kent Vlaams minister van cultuur Sven Gatz 240.000 euro toe voor de realisatie van MoMent. “Tegenover elke euro die Vlaanderen geeft, staat één euro van de stad”, vult Barbara Vanwyck, de coördinator van het festival, aan.

Dorpen

In de functie van schepen van cultuur maakt An Christianes haar eerste MoMent-festival mee. “Voor het eerst rollen we MoMent ook uit in de dorpen rond de stad”, licht ze toe tijdens de voorstelling van het programma van het zomerfestival. “We zetten sterk in op projecten en performances voor kinderen, en we betrekken hen daar ook actief bij. Ook ligt de focus op het ontdekken van talenten waarbij we kansen geven aan jongeren.”

Kinderen

Theater voor kinderen kwam vandaag bij het startschot van het festival aan bod in een omgebouwde stadsbus. Judith Nab bracht De Grote Reis waarin kinderen een toer om de wereld in 35 minuten maken. Hierbij voel je de bus trillen alsook de spanning en het avontuur van het onderweg zijn. “De bus trekt naar 9 scholen, en goed 1500 kinderen kunnen een wereldreis mee beleven”, aldus An Christiaens. De Grote Reis loopt 12 dagen in Tongerse scholen. Een andere eye-catcher is de voorstelling “Tussen hond en wolf”. Zo’n 40 toeschouwers nemen plaats op een rijdende tribune waarbij je wordt achteruit getrokken door een tractor. Twee uur maakt de tribune een toer door de stad. Op je koptelefoon luister je naar het liefdesverhaal van Julia en Robbert die elkaar ontmoeten en één nacht samen doorbrengen. Onderweg geniet je van het materiële erfgoed waar Tongeren rijkelijk van is bedeeld. De lijst van voorstellingen is te lang om ze hier aan bod te laten komen. Meer info over MoMent 2019 vind je www.moment.tongeren.be.