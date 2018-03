Colruyt legt archeologische vondsten in de etalage 29 maart 2018

Wie in de oudste stad van het land een spade in de grond steekt, heeft veel kans dat hij stoot op resten uit de prehistorieof Romeinse tijd. Dat was het geval toen warenhuisketen Colruyt z'n winkel langs de Astridlaan onderaan Tongeren van 1000 naar 1600 vierkante meter wenste uit te breiden. Archeologisch onderzoek leverde waardevolle vondsten op. Bij de opening gisteren stonden de belangrijkste objecten achter glas uitgestald. "Ze blijven hier permanent staan", stelde Kris Croux, de gerant van de Colruyt. "We doen het op vraag van de klanten", vulde hij aan. Twee vondsten zijn waardevol en zeldzaam. Zo kwamen twee nog goed bewaarde ovens waar aarden potten werden gebakken aan de opperlakte. Ze dateren uit de 2de en 3de eeuw na Christus. Verder werd een Romeins zwaard opgegraven. (LXB)