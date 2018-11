Celstraf voor twintiger die ermee dreigt zijn vriendin te vermoorden VCT

19 november 2018

15u57 0 Tongeren Een 28-jarige Duitser uit Tongeren heeft een jaar cel gekregen omdat hij zijn vriendin in maart vorig jaar zwaar aanpakte en ermee dreigde haar te vermoorden. Het slachtoffer sprong zelfs uit het raam om aan hem te ontsnappen.

Toen C. (28) in maart vorig jaar zijn vriendin agressief aanpakte in hun woning in Tongeren, vluchtte het slachtoffer naar de bovenburen. C. snelde haar achterna en probeerde de vrouw aan de haren terug naar beneden te trekken. “De dag voordien was er al discussie ontstaan over 100 euro die verdwenen was,” beschreef de aanklager. “Daags nadien is de ruzie dan opnieuw geëscaleerd.” De twee namen in die periode beiden drugs. C. bekende dat hij zijn vriendin sloeg als hij speed gebruikt had. Een maand geleden kwam zich zelf verdedigen voor de strafrechtbank in Tongeren. “Wij zijn allebei gestopt met de drugs van toen ze zwanger was,” benadrukte hij. De twee zijn nog steeds een koppel en hebben intussen een kindje samen. “En ik ben ook aan het werk,” sloot C. af. Naast de celstraf moet C. een boete van 400 euro betalen.