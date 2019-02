Burgemeester sluit dancing

Real voor de brandveiligheid LXB

15 februari 2019

12u00 0 Tongeren Patick Dewael (tongeren.nu), de burgemeester van Tongeren, heeft beslist om dancing Real op de Luikersteenweg - een druk bezochte discotheek die ook veel bezoekers uit het Luikse over de vloer krijgt - te sluiten. Hij heeft dat gedaan op advies van de brandweer en de politie. Het gaat om een tijdelijke sluiting die aan de uitbaters is opgelegd omdat bij een controle meerdere inbreuken vastgesteld zijn. Het is de tweede keer in acht maanden tijd dat de uitbaters het niet zo nauw nemen met de brandveiligheid. Juni vorig jaar werden ze ook al in gebreke gesteld op het vlak van de brandveiligheid.

Brandveiligheid

Doorslaggevend voor de tweede sluiting is dat de uitbater van de dancing weer een loopje neemt met de brandveiligheid. De brandweer van de zone Zuid-West waaronder het korps van Tongeren valt, stelt vast dat de uitgangen van de discotheek versperd waren. Verder blijken de evacuatiewegen onvoldoende bruikbaar. Ook zijn de brandblussers niet gemonteerd. Een andere inbreuk slaat op de detectie die storingen aangaf. Op basis van deze tekortkomingen heeft de inspecteur van de brandweer een negatief brandpreventieadvies afgeleverd. “Met al die breuken bestaat er een reeël gevaar voor de algemene veiligheid”, aldus Patrick Dewael. “Ik ben daarom genoodzaakt een tijdelijke sluiting op te leggen.

Aanpassingen

Volgens de burgemeester zijn nog andere gebreken genoteerd. Zo hebben de toezichthouders van de milieudienst van de stad en de controleurs van de sociale inspectie vaststellingen gedaan. Het is niet bekend of en in welke mate hier inbreuken op de wetgeving zijn vastgesteld. De uitbaters moeten nu de nodige aanpassingen doen of verbouwingen uitvoeren vooraleer ze een positief advies kunnen krijgen om de discothee terug te openen.

Meer over Tongeren