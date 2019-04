Burgemeester en schepenen stellen eerste deel

noordoostelijke ringweg open voor het verkeer LXB

05 april 2019

12u00 4 Tongeren Vrijdag hebben burgemeester Patrick Dewael en het voltallig schepencollege het eerste deel van de noordoostelijke omleidingsweg die de Bilzersteenweg verbindt met de Elderseweg - het tweede moet nog aangelegd en loopt tot de Maastrichtersteenweg - opengesteld voor het verkeer. “Met dat stuk weg, 600 meter lang, behoort het sluipverkeer dat al jaren door het dorp Henis kwam nu definitief tot het verleden”, stelt burgemeester Dewael. “De weg verbetert er de kwaliteit van wonen alsook de verkeersleefbaarheid.”

Met de eerste fase van de noordoostelijke werden aan de Molenweg twee straten van elkaar gescheiden voor gemotoriseerd verkeer: de Bodemstraat en Henisstraat. Extra aandacht ging uit naar de zwakke weggebruikers. “Aan weerskanten van de weg lopen vrijliggende fietspaden met een veilige oversteekplaats voor de fietsers en voetgangers”, zegt schepen van Openbare Werken Guy Schiepers. “De Bodemweg en de Henisstraat worden véél gebruikt door kinderen die met de fiets naar de basisschool in Henis rijden of naar een school in de stad gaan.” De oversteekplaats wordt ‘s avonds verlicht en overdag met verkeersborden die automobilisten tot voorzichtig rijden moet aansporen, zichtbaar gemaakt.

Een omwonende die tegenover de oversteekplaats woont, uit toch zijn bezorgdheid over de veiligheid van de zwakkeweggebruiker. “Ik vrees voor ongevallen met fietsers als ze oversteken”, zegt hij. “Ik ben bang dat er sneller dan 70 kilometer per uur (de maximaal toegelaten snelheid) gaat gereden worden. De fietsers zien de auto’s te laat uit de bocht komen.” Bij het agentschap Wegen & Verkeer (AWV) is de veiligheid van de zwakke weggebruikers een prioriteit. “We hebben juist gezorgd voor een veilige oversteek”, horen we bij het agentschap.

De kleine ring

Voor het eerste deel van de ringweg trok het AWV een miljoen euro uit. Voor het tweede deel tot aan de Maastichtersteenweg is meer dan 2 miljoen euro vastgelegd. Nu wordt hiervoor een ontwerp opgemaakt, en er moeten nog gronden verworven worden. Later volgt de zuidoostelijke omleiding die de Maastrichtersteenweg met de Luikersteenweg en Overhaem verbindt. Het tracé hiervoor is nog niet vastgelegd, wel zijn de kredieten al opgenomen in het meerjarenprogramma van het AWV, de opdrachtgever van de twee ringwegen. Eenmaal de omleidingswegen er zijn, gaat de stad werk maken van de herinrichting van de huidige kleine halve ring rond de stad en het ontlasten van het zwaar verkeer dat niet in de stad moet zijn.