Burgemeester Dewael trakteert eerste kampeerders op ontbijt op bed Sterke start toeristisch seizoen in Tongeren door zacht voorjaar DSS

06 april 2019

11u25 0 Tongeren Het toerisme in Tongeren neemt met het begin van de paasvakantie een vliegende start. Door het zachte voorjaar valt de bloesembloei samen met de paasvakantie, wat meteen zorgt voor een boost in het aantal overnachtingen in Tongeren.

De campersite op het Pliniuspark biedt ruimte voor 24 mobilhomes. Schepen voor toerisme An Christiaens verraste afgelopen zaterdag 6 april, de eerste kampeerders van het seizoen met een lekker ontbijt.

“De campersite zorgt jaarlijks voor 1.500 reservaties”, zegt Christiaens. “We wilden de eerste kampeerders van het zomerseizoen bedanken en verrasten hen met een ontbijt”.

De ligging van de site is volgens Christiaens een grote troef: “Het Pliniuspark sluit aan op het fietsroute- en wandelnetwerk en ligt op slechts een steenworp van het centrum. De ideale uitvalsbasis dus om de omgeving van Tongeren per fiets of te voet verkennen.”

Wandel- en fietsroutes

“Voor de start van het toeristisch seizoen was er heel wat bedrijvigheid” ,vertelt burgemeester Patrick Dewael. “De bewegwijzering werd geoptimaliseerd; overhangende takken werden gesnoeid en verharde paden werden geborsteld. We hopen dat de weergoden ons de komende dagen goedgezind zijn en dat we menig wandelaar en fietser mogen verwelkomen.”

Echter is er ook een aanbod ingeval van slecht weer, zo kan er nog tot het einde van de paasvakantie in het Gallo-Romeins Museum de tijdelijke tentoonstelling ‘Stonehenge, voorbij het mysterie’ bezocht worden.

Wil je de Tongerse wandelingen en fietsroutes verkennen? Neem dan een kijkje op www.toerismetongeren.be. De begeleidende wandel- en fietskaarten worden te koop aangeboden bij Toerisme Tongeren in het Julianus Shopping Center. Je kan de routes ook digitaal raadplegen op www.gis3700.be/wandelen of www.gis3700.be/fietsen.