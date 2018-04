Burgemeester Dewael kopman van kartel tongeren.nu 03 april 2018

Het leken Amerikaanse toestanden toen in het Gallo- Romeins museum de lijst waarmee tongeren.nu (kartel van Open Vld, CD&V en een aantal onafhankelijken) voor de tweede keer op rij naar de kiezers trekt, werd bekendgemaakt. 29 van de 31 kanidaten (twee namen staan nog open) werden bedolven onder een regen van papiersnippers. Burgemeester Patrick Dewael is opnieuw de kopman. Op plaats twee staat An Christiaens, Vlaams parlementslid en schepen van openbare werken. "Zes jaar geleden werd het kartel met argwaan bekeken", zegt Christiaens. "Wel, tongeren.nu is een sterk merk geworden. We bouwden aan de stad, we zijn gegroeid."





Volgens Christiaens is het werk nog niet af. "We willen een nog beter en mooier Tongeren." "Tongeren is veranderd", vult Dewael aan. "We mogen nu niet te stel in de modus van verkiezingen vervallen, we hebben nog een half jaar te gaan voor de verkiezingen. We voeren een positieve campgane, we brengen een positief verhaal. Er heerst een gevoel van gezond chauvinisme."





Lijstduwer van tongeren.nu is schepen van onderwijs Jos Schouterden. De nestor van de lijst in Hugo Biets, voorzitter van de gemeenteraad en een ervaren rot in de lokale politiek. Een van de nieuwkomers en jonge kracht is Kaat Swartebroeckx (19) die alom bekend staat voor haar inzet voor kinderen met kanker. Voor hen heeft ze tot nog toe 3.000 dromenvangers gemaakt. Verder staat transgender Sofia Moës op de lijst naast enkele carnavalisten, personen uit de sportwereld, ondernemers en mensen uit de zorg.





