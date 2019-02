Burgemeester Dewael beveelt het

opdoeken van piketten in z’n stad “De openbare weg moet open blijven” LXB

13 februari 2019

16u05 0 Tongeren Op de nationale stakingsdag hebben de drie grote vakbonden de toegangswegen tot vier grote industrieterreinen in Limburg geblokkeerd. Vrachtwagens en auto’s konden niet voorbij de stakingsposten die héél de dag bemand waren door vakbondsmilitanten. Enkele tientallen werkwilligen lieten hun auto aan een blokkade achter. Op Tongeren- Oost stonden drie piketten opgesteld in het midden van een invalsweg naar het industriegebied. Goed twee uur beleven ze daar staan. Tot burgemeester Patrick Dewael ter plaatse kwam. Na een kleine discussie liet hij de stakers verstaan dat ze de piketten moesten opdoeken. Wat zonder problemen gebeurde.

Dewael dwong dat af in het bijzijn van een commissaris en vijf politieploegen, zonder dat de laatsten moesten optreden. Voor hem is het ontruimen van de piketten een principiële kwestie. “Ik respecteer het recht op staken. Dat kan op de bedrijfsterreinen, niet op de openbare weg. Als burgemeester heb ik de bevoegdheid om de openbare weg open te houden. En daarbij, er bestaat ook het recht op werk”, vervolgde Dewael. Hij dreigde niet met een deurwaarder, en de politie heeft geen pv uitgeschreven. Op de industrieterreinen Genk- Noord, Houthalen- Oost en Lommel, die ook nagenoeg volledig afgesloten waren van verkeer, hebben de burgemeesters en politie de piketten wel toegelaten. “Dat ze het afsluiten van de wegen oogluikend toelaten, is hun zaak”, aldus nog Patrick Dewael.

Geen boetes

De vakbonden gaven knarsetandend gehoor aan het bevel van de burgemeester. “We zijn not amused”, reageert Tom Peeters, secretaris van de Belgische Transportbond (BTB) in Limburg. “We hebben de piketten verwijderd omdat we niet het risico willen lopen dat hier een deurwaarder op onsafstapt die zwaait met boetes. Ook leeft er bij de militanten de vrees dat tegen hen en op hun naam een pv opgesteld kan worden. Dat willen we vermijden.”

Onbegrip

Het industrieterrein Genk-Noord was vandaag volledig dicht. Vrachtwagens en auto’s konden niet voorbij de zes piketten die op de toegangswegen tot het gebied stonden. Grote bedrijven lagen nagenoeg plat. Er kwam maar weinig personeel opdagen. De opkomst bij de KMO’s lag hoger. Volgens UNIZO, dat vandaag een enquête hield bij haar leden, heeft het personeel bij amper 4 procent van de KMO’s gestaakt. “Toch ondervindt 30 procent van de bedrijven in Limburg hinder door de staking”, zegt Bart Lodewyckx, de gedelegeerd- bestuurder bij UNIZO- Limburg. “Het onbegrip voor de staking is groot. We betreuren de blokkades. Ze zijn een flagrante schending van het recht op werk.”

Terechte eisen

“Onze eisen zijn terecht”, reageert Rob Urbain, voorzitter van de algemene centrale van het ABVV in Limburg. “We vragen meer loon omdat de koopkracht de laatste jaren sterk is achteruit gegaan. Het gaat om meer dan enkel het loonstrookje”, vult hij aan. “Ook wordt er gestaakt voor een betere combinatie van privé en werk, voor hogere pensioenen, minder lang weren, en het behoud van het SWT (vervroegd op pensioen gaan). Het zit diep bij de mensen.” Volgens de vakbonden was de bereidheid om te staken groot. “Op Genk-Noord is goed 85 procent van de mensen die daar werken niet komen opdagen”, licht Pierre Vrancken, provinciaal voorzitter van ABVV- Limburg toe. “Buiten enkele kleine incidenten is het aan de piketten rustig verlopen.” De sfeer op de stakingsposten was goed. Aan het piket ter hoogte van de rotonde aan C Mine in Winterslag zorgde een militant voor een vrolijke sfeer. “Ik heb muziek gedraaid waarop gedanst werd”, bekent hij. Gejuich steeg op toen de mobiele soepbrigade van het ABVV opdaagde. “We hebben 300 liter soep bij, genoeg om 1.500 militanten te voorzien van een warme kom soep”, stelt Pierre Vrancken.