Bloemist deelt gratis 10.000 tulpen uit LXB

17 januari 2019

12u00 0 Tongeren Wie z’n lief, vrouw of moeder een boeket met kleurrijke tulpen cadeau wil, moet nu zaterdag naar de bloemenzaak ‘The 4 Seasons’ in Tongeren afzakken. Zaakvoerder en bloemist Sven Hansen gaat niet minder dan 10.000 tulpen die in bloei staan gratis uitdelen.

Al wie de bloemenzaak vooraan de Maastricherstraat, dé winkel- en wandelstraat van de Ambiorixstad, voorbijkomt, mag een ruiker van 10 tulpen bij elkaar rapen en mee naar huis nemen. “Welgeteld 1.000 heb ik gratis van de bond van bloemisten gekregen, maar de overige 9.000 heb ik zelf gekocht”, vertelt Sven Hansen.

Eigen geld

Daarvoor heeft hij exact 2.000 euro uit eigen zak betaald. “Ik heb het er voor over”, verklapt hij. “Zaterdag is het de jaarlijkse tulpendag. In Amsterdam en Delft worden dan honderdduizenden tulpen aan mensen uitgedeeld. Ik doe dat nu in Tongeren. Het is een stunt, maar ik doe met héél m’n hart. Ik wil graag eens een geste doen aan mijn klanten en voorbijgangers”, zegt hij.

Tulpenpak

En hij mag ook eens zot doen. “Ik doe een special pak aan, een blauw kostuum met tulpen als versiering”, verklaart hij. “En ik ga de 10.000 tulpen op de stoep voor de zaal uitstallen. Kortom, ik leg een tijdelijke tulpentuin aan die bij de 15 meter lang en goed 4 meter breed zal zijn.”