Blinde man is twee honden kwijt MECHELSE HERDER EN SCHEPER WEGGELOPEN OF GESTOLEN MARCO MARIOTTI

24 juli 2018

02u30 0 Tongeren Dimitri Feytons is met man en macht op zoek naar twee honden. Die zijn onmisbaar voor hem, aangezien hij blind is. "Volgens een kennis die bij me was, liepen ze achter een kat aan en ontbreekt sindsdien elk spoor", zegt hij. Feytons diende klacht in bij de politie en vreest dat zijn honden werden gestolen.

Het was bij natuurgebied De Kevie in Tongeren waar Feytons voor het weekend met zijn twee honden zat. Met zijn Mechelse Scheper Cindy van vijf jaar oud, en nog een tweede hondje van nog geen vijf maanden zat hij er rustig, samen met een kennis. Die kennis ontfermde zich mee over Feytons, die blind is. Plots kreeg Feytons te horen dat zijn honden op de loop waren gegaan. "Er zou een kat zijn gepasseerd, waar de hondjes achteraan holden", vertelt hij. "De persoon die bij me was zocht tevergeefs. Van de honden geen spoor meer, en ook niemand die ze meer in de omgeving zag lopen."





Klacht ingediend

Feytons ging diezelfde nacht nog met andere vrienden op zoek naar de honden in de regio, maar elk spoor ontbrak. De Tongenaar heeft vooral met zijn hond Cindy een zeer goede band, en heeft haar effectief nodig om goed te kunnen functioneren doorheen zijn dagtaken. "Het is geen officiële blindengeleide hond, maar voor mij is Cindy wel evenveel waard. Ze wijkt al jaren geen minuut van mijn zijde, zelfs zonder leiband. Ik kan daarom bijna niet geloven dat hij niet zou terugkeren na het achternazitten van een kat." Feytons vreest dat er meer achter het verhaal schuilt en denkt zelfs dat hij bedot werd door zijn eigen omgeving. "Ik heb natuurlijk niet kunnen zien waar de honden heen gingen. De kans bestaat volgens mij dat ze gestolen werden, en in de buurt zijn ingeladen. Zo opeens verdwijnen is te vreemd." Gisterennamiddag trok hij zelfs naar het politiekantoor in Tongeren om klacht in te dienen.





Dierenverwaarlozing

"De dieren zijn gechipt. Ik hoop echt dat we ze vinden. Wie meer weet, mag zeker contact opnemen met de lokale politie, of mag mij bellen via het nummer 0498/54.54.23." Feytons zelf gelooft dat mensen die dicht bij hem staan, slechte bedoelingen met hem hebben, maar wil tegelijk ook niet té voorbarig zijn. "Er wordt met man en macht gezocht, en we hopen dat het goed komt." In 2015 riskeerde Feytons al eens zijn hond Cindy kwijt te spelen na een klacht over verwaarlozing. De man stond terecht voor dierenverwaarlozing omdat er tussen 1 juli 2013 en 1 januari 2015 herhaaldelijk meerdere honden en pups in zijn woning werden aangetroffen die niet goed verzorgd werden. Hij probeerde de rechter samen met zijn Mechelse scheper Cindy te overtuigen hem geen verbod op te leggen. "Ik heb de hulp van Cindy nodig thuis en op straat," zei hij toen. De rechter ging in op zijn verzoek en gaf Feytons opschorting van straf gedurende drie jaar.