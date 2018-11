Binnentuin Casino wordt een

klein maar open stadspark LXB

16 november 2018

12u00 0 Tongeren Sinds gisteren beschikt de eerste stad van het land over een nieuw stadspark. Het kleinschalig park was vroeger de tuin van het Casino. “We hebben een gesloten zone omgevormd tot een open en transparante stadstuin”, legde de schepen van milieu Patrick Jans uit.

Open stadstuin

De vzw Casino geeft z’n tuin die tot op heden niet zichtbaar was in erfpacht aan de stad die voortaan het park gaat beheren. Bovendien neemt ze ook de herinrichting van het gebied voor z’n rekening dat voortaan het Casinopark heet. Er zijn werken uitgevoerd voor een bedrag van zo’n 267.000 euro. “Met het geld hebben een open toegang tot de stadstuin gerealiseerd”, vulde de schepen van openbare werken An Christiaens eraan toe. De nu afgewerkte toegang of de kop van de tuin maakt het park toegankelijk en doorzichtig voor Tongenaren en mensen die de stad als toerist bezoeken.

Trappenpartij

“We lieten een trappenbordes in grijze graniet steen aanleggen”, vervolgde de schepen. “De trappenpartij vormt de schakel tussen het niveau van de straat en het hoger gelegen maaiveld.” Het graniet kwam uit China. Liefst acht weken duurde het transport per boot vooraleer de stenen in Tongeren arriveerden. De trappen ogen niet enkel mooi. Ook kunnen ze door de kinderen en jongeren in de directe buurt van de kop van de tuin naar school gaan, gebruikt worden als zitbanken. “Zo kunnen toch comfortabel wachten op de bus die hen naar huis brengt”n aldus nog Christiaens.

Groene long

Met het Casinopark krijgt de binnenstad een weliswaar kleine groene long bij. “Het is een aanvulling op een groen landschap waarin de stadswallen ingebed liggen”, liet schepen Jans verder verstaan. “Om de toegang mogelijk maken moesten we vier lindebomen kappen. In de plaats zijn nieuwe bomen aangeplant: een Honingboom, twee Valse Christusdoornen, een Esdoorn en een Amberboom.” In een volgende fase wordt de rest van het park gefatsoeneerd. Zitbanken worden geplaatst zodat de bezoekers even op adem kunnen komen in het Casinopark.