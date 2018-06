Bezoekerscentrum zet natuurparel De Kevie op de kaart 21 juni 2018

Aan het natuurreservaat De Kevie, een groene en langgerekte long van 210 hectare waarin de Jeker kronkelt, wordt een bezoekerscentrum gebouwd.





Een initiatief van Natuurpunt, die het gebied beheert, en de stad. Limburg Sterk Merk (LSM) heeft op vraag van burgemeester Patrick Dewael 500.000 euro voorzien om het centrum recht te zetten. Het centrum komt op tijd, zo blijkt. "Het aantal mensen die De Kevie ontdekken, groeit", zegt Roger Nijssen, de conservator van de natuurparel die hij omschrijft als een oase in een agrarische woestijn. "We zitten te krap om klassen fatsoenlijk en comfortabel op te vangen. Hoe we ze nu onthalen, is niet meer van deze tijd." Het centrum dat tegen midden volgend jaar gebruiksklaar moet zijn, wordt ingericht als een natuureducatieve hotspot. "We voorzien twee lokalen voor opvang van schoolkinderen en andere groepen", aldus de conservator. "Hierin zal het nodige aanwezig zijn om bezoekers uitleg te verschaffen over het natuurgebied."





Verder komt er een onthaalbalie. Er staat een klein museum op het programma. "Daar komen opgezette dieren die het slachtoffer zijn van aanrijdingen", vertelt Nijssen. "Hier triggeren we de bezoekers op een interactieve manier over De Keive. Zie het als een opstap om het gebied te gaan verkennen."





Het centrum wordt geïntegreerd in de natuur. (LXB)