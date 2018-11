Bestuursploeg voert taxshift in

26 november 2018

12u00 0 Tongeren De ploeg tongeren.nu (Open VLD, CD&V en onafhankelijken) en de sp.a - bij de verkiezingen behaalden ze 14 en 9 zetels op een totaal van 31 - die de stad de komende zes jaar gaat besturen, legt een ambitieus en positief project op tafel. Enkele nieuwe accenten vallen hierbij op. Zo voert het toekomstig bestuur een taxshift door: een verlaging van de personenbelasting van 8,5 nu naar 7,9 procent maar de opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen van 787 naar 900. “Inkomen uit arbeid wordt door de taxshift minder belast”, zei burgemeester Patrick Dewael bij de toelichting van het bestuursakkoord.

Snelbalie

“Het past in ons activeringsbeleid”, vulde hij aan. “De taxshift betekent geen verhoging van de belastingen. Globaal ontvangen we evenveel inkomsten uit beide belastingen.” Het is de ambitie van de stad om de dienstverlening te verbeteren. “We voorzien een centraal balieplein voor alle publieke diensten”, liet hij horen. “Er komt een snelbalie, en er zal op afspraak gewerkt worden.”

Kernversterkend

Tongeren gaat verdere stappen zetten naar een slimme stad met nieuwe digitale toepassingen. Op vlak van veiligheid plaatst de stad 14 nieuwe en slimme camera’s. De nieuwe ploeg gaat meer dan vandaag een kernversterkend beleid voeren. Zo komt er een bijsturing van premies. “Opstartpremies geven we enkel nog voor speciaalzaken of ambachtelijke activiteiten die passen bij het karakter van de stad”, legde Dewael uit. “In de stadskern gaan we naar een gezonde mix van winkels, diensten en wonen. De tijd dat in elk pand een winkel moet komen, is voorbij.” Verder worden cultuur, erfgoed en toerisme, belangrijke troeven van Tongeren, bijkomend ondersteund.

Werk en armoede

De stad gaat een extra inspanning doen voor méér jobs, het terugdringen van de werkloosheid en de kinderarmoede. “Het aantal jobs in de stad per 100 inwoners bedraagt 69. Een hoog cijfer. Toch tellen we nog 1.140 werkzoekenden’, verduidelijkte de burgemeester. We starten met een ondernemerscel.” Ook de strijd tegen kinderarmoede wordt opgevoerd. “De verdoken armoede is gekend”, liet Johnny Vranken (sp.a) weten. “Een op de zes Tongenaren is geboren in een kansarm gezin. Dat cijfer moet omlaag.” Op vlak van de mobiliteit wordt ingezet op fietsers en voetgangers. Zo komt er een fietsplan. Bij de inrichting van wegen zal een fietstoets uitgevoerd worden.