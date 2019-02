Bestuurder sterft na ongeval in Mal, twee anderen zwaargewond Toon Royackers

17 februari 2019

11u21 0 Tongeren De brandweer van Tongeren is vrijdagavond om 23 uur moeten uitrukken voor een ongeval aan de Kruisvindingsstraat in Mal.

De bestuurder van een Mini cabrio was daar uit de bocht gevlogen en tegen een pilaar gebotst. Bij het ongeval geraakten geen andere voertuigen betrokken. De klap was wel zo hevig dat één van de inzittenden uit het wrak werd geslingerd en op het voetpad terechtkwam. Het slachtoffer werd in kritieke toestand en onder begeleiding van de mug naar het ziekenhuis gebracht. Daar bezweek de dertiger in de loop van het weekend aan zijn verwondingen. De brandweer moest de twee andere inzittenden komen bevrijden. Ook zij werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.