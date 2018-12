Belgische street-art zet Basisschool Atheneeke in de verf! DSS

06 december 2018

13u01 0 Tongeren Van 4 tot 7 december 2018 zal street-art kunstenaar J O A C H I M de muren van GO! basisschool Atheneeke verfraaien met een kunstwerk dat door de leerlingen geïnspireerd werd. Die samenwerking beeldt uit hoe de school inzet op het prikkelen van talenten en competenties en aanzet tot het volgen van dromen.

De jonge Belgische street art kunstenaar J O A C H I M is deze week neergestreken in Tongeren, de oudste stad van België, waar hij het straatbeeld en de muren van scholencampus Ambiorix verfraait met de nieuwe en zeer recente kunstvorm graffiti.

Hij werd op erg enthousiaste wijze onthaald door de leerlingen van GO! Basisschool Atheneeke; zij waren reeds een tijdje van zijn komst op de hoogte. De jongens en de meisjes van de lagere school leverden hem namelijk via collages en woordwebben de nodige ideeën en inspiratie aan voor het uitwerken van zijn twee artistieke murals.

Joachim tekent en schildert reeds zolang hij het zich kan herinneren. Op zijn 6 jaar droomde hij ervan om graffitikunstenaar te worden en hij streefde deze jeugddroom na. Als jonge Belgische artiest maakt hij momenteel veel furore in kunstgalerijen overal ter wereld, waaronder in Knokke, Londen en Australië. Zijn stijl wordt sterk getypeerd door positivisme en een jeugdige charme. Zijn levenshouding en –visie representeren gedrevenheid, talentenontplooiing, dienstbaarheid, een sterk geloof in jezelf en dankbaarheid.

Waarden

Deze kernwaarden zijn GO! Basisschool Atheneeke niet vreemd. Zodoende ontstond er tussen de kunstenaar, de basisschool en Academie Pentagoon afdeling Beeldende Kunsten te Tongeren een mooie en vruchtbare samenwerking. Dit resulteerde in een heus street-art project voor de leerlingen van de Tongerse centrumschool.

“Het welbevinden van onze leerlingen staat voorop. Een kind moet zich goed voelen bij ons op school om zo tot maximale leerwinst te komen en te kunnen excelleren en dit op diverse gebieden,” aldus directeur Chris Vandormael.

“Wij nemen onze leerlingen mee op weg en gaan samen op zoek naar hun talenten en competenties en trachten deze in kaart te brengen en te ontwikkelen. Daarom vinden wij het als basisschool zo belangrijk om onze leerlingen te prikkelen en uit te dagen. Wij laten hen proeven van een zo rijk mogelijk aanbod, zodat zij verder in hun schoolloopbaan een weloverwogen keuze kunnen maken.”