Auto in gracht 26 februari 2018

Een vrouw raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag met haar auto vast in de gracht. Dat gebeurde omstreeks 4.30 uur aan de Romeinse Kassei. Het slachtoffer was afkomstig uit Luik en ze bleek toch heel wat hinder te hebben van het ongeval. Daarom werd ze overgebracht naar het ziekenhuis. (BVDH)