Aurélie bevalt niet in de verloskamer, maar in de inkomhal van ziekenhuis “Een blik, en ik wist dat ze ging bevallen!” LXB

26 februari 2019

12u00 0 Tongeren Het jaar is nog geen twee maanden ver of in het moederhuis van ziekenhuis Vesalius in Tongeren zijn al 100 kindjes geboren. Honderd unieke verhalen! Maar de 99 ste geboorte, die van Aurélie Piette, was er één die als zéér bijzonder geboekt zal staan. Ine Geurts beviel niet in de verloskamer van haar dochter maar het gebeurde op de vloer van de inkomhal van het ziekenhuis. “Ik slaakte een kreet”, reageerde de mama en moeder van nog een zoontje. “Kennelijk maakte m’n gil duidelijk dat het dringend was.”

Alerte reactie

Marijke Luck (53), al 30 jaar bediende aan het onthaal van het ziekenhuis, zag meteen dat de jonge moeder de verloskamer niet meer kon halen. “Toen ze binnenkwam en de balie naderde kruisten even onze blikken. Ik merkte meteen op dat de bevalling dringend moest ingezet worden. Ik heb op automatische piloot gehandeld, ik heb meteen een medewerker op de materniteit gebeld. En meteen daarna kwam alles snel in gang. De vroedvrouwen zijn rustig, sereen en professioneel te werk gegaan”, aldus nog Marijke Luyck.

Een blik

“In die 30 jaar dat ik hier aan de slag ben, heb ik van alles meegemaakt in het ziekenhuis. Maar nu was ik rechtstreeks getuige van de geboorte van een kind die onder m’n ogen plaatsvond. Hetgeen voor altijd in m’n geheugen zal gegrift staan”, bekent ze. “Het was verrassend en spannend tegelijk! Ik zie wel vaker hoogzwangere vrouwen aan de balie passeren. Hier was het zéér urgent. Er stonden wat bezoekers in de inkomhal maar ze hielden zich discreet op afstand. De vrouw werd zacht op de vloer gelegd waar ze zonder problemen haar kindje op de wereld zette.” Marijke Lucyk is al bij Aurèlie, haar mama Inge Geurts en haar papa Bjordy Piette (het koppel komt uit Bilzen) op bezoek geweest. Ze werd door de ouders bedankt voor haar alerte reactie. “Ik heb gewoon gedaan wat van mij verwacht wordt. Maar ik kan het nu al zeggen: ik voel dat ik een speciale band met Aurélie heb”, vertrouwt ze ons toe.

Professioneel

Dat de bevalling goed verlopen is, komt door het professionele optreden van de vroedvrouwen. “We weten wel wat doen in zo’n situatie maar het blijft spannend”, getuigt de hoofdvroedvrouw Martine Leroi. “Toen het telefoontje van de balie kwam, zijn m’n collega’s met een bevallingsset naar beneden gelopen. Ze hebben ervoor gezorgd dat de geboorte van Aurélie veilig en discreet kon verlopen, ook al waren de omstandigheden uitzonderlijk. De vrouw werd van omstaanders afgeschermd met een laken. De collega’s van spoed zorgden voor een bed, en zo kwam het kersverse gezin gezond en wel toch nog op de juiste afdeling terecht”, aldus de Martine Leroi die laat weten dat het jonge gezin het goed stelt. “Dat is voor ons het belangrijkste”.