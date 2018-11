An Tafel schenkt opbrengst van 1.200 euro aan jeugdbewegingen LXB

19 november 2018

Twee Tongerse jeugdbewegingen mogen zich elk 600 euro rijker rekenen. KSA Basiliek en de KSA Erewacht, respectievelijk een jeugdbeweging voor meisjes en jongens, ontvangen elk zo’n bedrag. De 1.200 euro is de opbrengst van An Tafel, een brunch die schepen van Openbare Werken en Vlaamse parlementslid An Christiaens jaarlijks organiseert in het kasteelpark van Norbert de Schaetzen in Widooie, één van de Tongerse deelgemeenten. Overigens mochten nu alle jeugdbewegingen die de stad telt, geld ontvangen uit de opbrengst van An Tafel. “Elke jeugdweging heeft de afgelopen jaren ook meegewerkt aan de organisatie van de brunch”, aldus de politica. KSA Basiliek gaat het geld besteden in de organisatie van z’n bivak volgend jaar, KSA Erewacht zal het geld aan hetzelfde doel uitgeven.