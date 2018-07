Alleenstaande mama dumpt berg afval in tuin BUREN VANGEN BOT BIJ POLITIE, STAD EN VREDERECHTER XAVIER LENAERS

20 juli 2018

02u37 0 Tongeren In de tuin van een huurhuis aan de Blaarstraat ligt een grote, stinkende berg huishoudelijk en ander afval. Dat wordt er gedumpt door de huurders, een alleenstaande moeder met vier tieners. "Ik heb hen al meermaals gevraagd het afval op te ruimen maar er gebeurt niks", reageert verhuurster Josje Smeets.

Buren klagen over stank, stof en ongedierte. Ratten en muizen dringen binnen in hun huizen. "Ik heb zelfs een bruine rat gevangen", vertelt Ludo, die naast het gezin woont. "Ze heeft liefst 21 kanaries doodgebeten in mijn volière. In één klap zoveel kanaries verliezen die ik zelf gekweekt heb, komt hard aan."





Ravage

"De stank en het stof zullen nog toenemen door de aanhoudende hitte", vertelt Gabriël, de eigenaar van het huis waar Ludo woont. "Ik heb op veel deuren geklopt om het stort op te laten ruimen. Ik heb klacht neergelegd bij de politie en bij de stad. Ik ben naar de vrederechter gestapt maar omdat het afval niet zichtbaar is vanop de Blaarstraat (betonnen platen schermen de tuin af, red.) kon ze niks doen."





Diezelfde reden kreeg Josje Smeets, eigenaar van het huis in kwestie, te horen bij de vrederechter toen zij een zaak aanspande. "En bij de stad en politie hoorde ik hetzelfde. Het stort moet verwijderd worden. Ook in het huis zelf is het een ravage", aldus Smeets. "Ze maakten gaten in de gryprocwanden, de radiator is uit de muur getrokken en het lint van de rolluiken is kapot. De frigodeur is weg en de lichtknop afgebroken. Plafondverlichting is gewoonweg verdwenen."





Ingewikkelde zaak

Het stadsbestuur kent het probleem. "Het is een ingewikkelde zaak waarbij veel diensten samen zoeken naar een oplossing", klinkt het.





Zo houdt een sociaal asistent zich met de zaak bezig. Ook de wijkagent, de jurist en de milieudienst buigen zich over het dossier."





Stad komt opruimen

De zaak kwam intussen op het schepencollege, waar beslist werd om de afvalberg op te ruimen. De stad neemt nu een opruimfirma in de hand. "Volgende week woensdag zal de tuin opgeruimd worden." Smeets is tevreden dat het zal opgeruimd worden maar ze zal de kosten van het opruimen uit eigen zak moeten betalen. "Is dit de normale gang van zaken in ons land?", vraagt ze zich af. Ze kan wel de factuur wel proberen verhalen op de huurders.