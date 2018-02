Albanese woningdieven riskeren zware straffen 23 februari 2018

Voor de correctionele rechtbank in Tongeren moesten zich twaalf Albanezen (tussen 20 en 56 jaar) verantwoorden voor een hele reeks woninginbraken in Limburg tussen december 2016 en april 2017.





De meesten beweerden dat ze naar België gekomen waren om te werken. Anderen waren gewoon op vakantie en één ervan zei dat hij op doortocht naar Engeland was. Allen hoopten ze spoedig terug naar hun thuisland te kunnen keren. De procureur vorderde straffen tussen 30 en 42 maanden evenals de verbeurdverklaring van cash geld, GSM's en een auto. Vonnis op 22 maart. (JEK)