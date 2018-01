Agressieve gevangene zet mes op eigen keel 03u03 0

Een agressieve gevangene zette in april 2016 in zijn cel te Tongeren het mes op zijn eigen keel. Dat konden agenten door het doorkijkleuk van zijn cel zien.





De man had veel borden en glazen bij zich en barricadeerde zijn deur. De politie bleef op hem inpraten en spoot met pepperspray in zijn richting, tot ze de man uiteindelijk konden overmeesteren. Ook toen bleef hij met glazen smijten. Eerder kwam de man ook al eens in opspraak nadat hij tijdens een achtervolging op een agent botste. Toen bleek de man dronken te zijn en bijgevolg kan hij zich de feiten niet meer herinneren. Een agent die daarbij gewond raakte, vraagt een deskundige aan om zijn letsels te onderzoeken.





Voor de twee zaken riskeert beklaagde samen 18 maanden cel en 600 euro boete. (BVDH)