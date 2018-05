Afwezige tolk vertraagt proces homejacking 15 mei 2018

Omdat een Albanese tolk vorige week niet kwam opdagen, zag de strafrechter in Tongeren zich genoodzaakt om de geplande pleidooien uit te stellen tot 10 juni.





Het proces handelt over vijf Albanezen die een koppel zeventigers in Voeren drie uur lang gekneveld, vernederd en geslagen hebben. Zij riskeren celstraffen van zeven tot negen jaar. De overvallers bleken gestuurd te zijn door T.H. (57) uit Lanaken, de ex-vriend van de dochter van de slachtoffers. Volgens hem omdat zijn ex bij hem nog een schuld van 1,7 miljoen euro had openstaan. Dat geld zou te vinden zijn in de villa van het echtpaar in Voeren. Toen bleek dat dat niet zo was, kreeg T.H. een koekje van eigen deeg. De Albanezen trokken naar zijn vakantiewoning in Spa. Daar gijzelden ze zijn vriendin en hun tien maanden oude zoontje terwijl hij 600.000 euro moest halen. De vijftiger vertrok, maar alarmeerde de politie waarna speciale eenheden zijn vriendin en hun tien maanden oude baby konden bevrijden. Daarmee is de kous voor T.H. echter nog niet af. Omdat hij, via tussenpersonen, opdrachtgever was voor de raid in Voeren riskeert ook hij een jarenlange celstraf. Na de uitgebreide pleidooien van 10 juni zal normaal bekend zijn wanneer de rechter een vonnis velt.





Dat is allicht pas na het zomerreces. (JEK)