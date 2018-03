ACV trekt door Limburg in pensioenbusje 20 maart 2018

Gisteren werd het startschot gegeven van een nooit eerder geziene campagne over de huidige en toekomstige pensioenen, de veel besproken hervormingen en de gevolgen voor de mensen die straks al of niet op hun 65ste of 67ste met pensioen kunnen gaan. ACV- Limburg doet de ronde van Limburg met een groen Volkswagenbusje.

De eerste halte in de provincie was de vakbondszetel aan de ring in Tongeren. "We informeren de mensen over hoeveel pensioen ze krijgen en op welke leeftijd ze met pensioen kunnen gaan", stelde Roland Valkeneers, de zoneveranwoordelijke bij het ACV voor Zuid-Limburg.





"Mensen zitten met veel vragen over de pensioenen. Ze kunnen door de bomen het bos niet meer zien. Bij ons zijn de pensioenen te laag in vergelijking met onze buurlanden. Voor de mannen bedraagt het pensioen gemiddeld 1.200 euro, voor vrouwen 900. We moeten dat optrekken voor mannen en vrouwen naar 1.500 euro", aldus Valkeneeers. "Met de actie willen we druk uitoefenen op de federale regering om hier meer geld voor uit te trekken. Maar wat blijkt? De regering wil net 265 miljoen besparen op de pensioenen", volgens de vakbondsman. Nog tot en met nu vrijdag trekt het busje langs de grote steden en gemeenten in Limburg. (LXB)