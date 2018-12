Acties voor zwaar verbrand meisje brengt 24.000 euro op LXB

25 december 2018

00u00 0 Tongeren De acties die in Tongeren werden gehouden voor Yasnoor Singh, het meisje van 9 jaar dat midden dit jaar zwaar verbrand raakte toen het per ongeluk een pan met hete frituurolie over zich heen kreeg, brachten 24.172 euro op. Het geld werd bij elkaar gebracht door Jib in het kwadraat, een vzw die exclusief bestaat uit politie-inspecteurs van het korps uit Tongeren.

Kosten

Ze hielden met Picpussen Samen - Yasnoor gaat daar naar school - acties om geld in te zamelen. Jib in het kwadraat en de agenten Davy Stassen en Ingmar Vermeylen - de laatsten hebben de aanzet tot actie gegeven omdat ze het meisje hebben getroost toen het op de spoed in ziekenhuis Vesalius haar eerste zorgen toegediend kreeg - verkochten het weekend voor kerstmis drankjes aan een kraampje nabij de kerststal op de Grote Markt van Tongeren. Kinderen, leraren en directie van basisschool Picpussen verkochten daar en op andere plaatsen enkele duizenden kerstballen. De kosten voor het verblijf in UZ Leuven, waar Yasnoor al sinds juli dit jaar op haar ziekbed ligt en de vele operaties die het al heeft ondergaan, lopen op tot 22.000 euro.

Vervolg

Met de al gehouden inzamelingen kunnen deze kosten al gedekt worden. Maar de politie en Picpussen willen nog meer euro’s bij elkaar brengen omdat Yasnoor nog ingrepen moet ondergaan. Bovendien moet ze in eerste instantie een half jaar revalideren in het Zeepreventorium in Oostende. Giften zijn nog altijd welkom op de twee volgende rekeningnummers BE75 7330 3189 5751 of BEO7 1030 4470 7166 met vermelding van Gift Yasnoor.

