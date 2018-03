Acties voor Myrthe 22 maart 2018

Nog tot 25 maart: Van alle tickets voor de Ambiance Parade op 11 mei in Zoutleeuw, met onder meer Bart Kaëll en de Romeo's, die online besteld worden via stefanruyloft@hotmail.com, gaat er 5 euro per staanplaats en 10 euro per zitplaats naar Team Myrthe.





25 maart: Benefiet vanaf 13 uur in zaal Burchtheem, Burggracht 5 in Brustem. Met optredens van Jos Roofthooft, Faith, Phil Kevin, Joeri (The Voice) & Arne, en Robby Strauven. Je vindt er onder meer ook springkastelen en een schminkstand. De inkom bedraagt 5 euro. Kinderen onder 14 jaar mogen gratis deelnemen.





14 april: Ridderdag vanaf 10 uur op Domein Elzenhof, Nieuwland 3 in Aarschot. Je vindt er ridderspelletjes, echte ridders, een verkleedwedstrijd, tombola, gezellig terras, en meer. Een familiehappening voor jong en oud.