Acht miljoen euro om stadsring te ontlasten “Veiliger en méér ruimte voor zwakke weggebruikers” LXB

09 januari 2019

12u00 0 Tongeren Wordt de verkeersknoop in de binnenstad en op de invalswegen eindelijk ontward? Het Agentschap Wegen & Verkeer heeft acht miljoen euro klaarliggen voor ingrijpende werken. “We zijn al jaren vragende partij om de ring te ontlasten van het zwaar verkeer dat daar niet moet zijn”, zegt Guy Schiepers, schepen van openbare werken.

Het budget dat dus nu in het meerjarenprogramma van het Wegen & Verkeer is vastgelegd, wordt gespreid over de komende drie jaar ter beschikking gesteld. Goed 1,5 miljoen euro wordt voorzien om de Wallen (lees, de huidige halve ring rond de stad red.) herin te richten.

“Vandaag rijden tractoren en vrachtwagens noodgedwongen over de ring en door dorpen waar ze niet moeten zijn”, zegt An Christiaens, Vlaams parlementslid voor de CD&V. Als lid van de commissie mobiliteit en openbare werken vernam ze dat de vereiste budgetten vrij worden gegeven. De werken op de ring moeten niet alleen het zwaar verkeer van de ring weren, er zal ook werk gemaakt worden van een veilige doorgang voor zwakke weggebruikers. “Fietsers en voetgangers gaan méér ruimte krijgen om zich veilig op de ring te verplaatsen”, aldus schepen Schiepers.

De ring kan pas ontlast worden van het zwaar verkeer als de geplande twee rondwegen worden gerealiseerd. Het eerste gedeelte van de noordoostelijke omleidingsweg - de laatste verbindt de Bilzersteenweg met de Maastrichtersteenweg - bijna klaar. Voor het tweede gedeelte en de zuidoostelijke ringweg die van de Maastrichtersteenweg naar de Luikersteenweg zal lopen, stelt het agentschap Wegen & Verkeer ook de nodige gelden ter beschikking. Goed 3,7 miljoen euro gaat naar studies, onteigeningen en het uitvoeren van de werken aan beide omleidingswegen. “De bestaande ring en de twee nieuwe rondwegen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, zegt An Christiaens. “Het zwaar verkeer kan de omleidingswegen gebruiken. Hetgeen de leefbaarheid voor de omwonenden aan de wallen zal verbeteren.”

Parkings

Het resterend bedrag uit het budget van Agentschap Wegen & Verkeer, bijna drie miljoen euro, zal gebruikt worden op de Maastrichtersteenweg (een belangrijke en drukke invalsweg naar de stad red.) van aan de brug onder het spoor tot aan het kruispunt met de Viséweg heraan te leggen. Hiervoor wordt 2 miljoen euro uitgetrokken. En zo’n 1,2 miljoen euro wordt besteed om ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E313- autoweg in Tongeren een carpoolparking aan te leggen. Daar wordt ook een parking voor vrachtwagens voorzien.