Aantal leegstaande woningen in Limburg neemt met de helft toe 02u43 2

In onze provincie staan 3.080 woningen leeg, een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden. An Christiaens (CD&V), Vlaams parlementslid en schepen in Tongeren, ziet in leegstandsbeheer een mogelijke oplossing.





De leegstaande panden zouden aan een relatief lage prijs als tijdelijke woning of werkplek aangeboden kunnen worden. "Het is een win-winsituatie voor wie een tijdelijke woonst zoekt of zijn pand wil beschermen", lichte Christaens toe. Voor de leegstandsbeheerders wil ze een keurmerk met regels rond de contracten, de panden, de behandeling van klachten in het leven roepen. "Kwestie van de eigenaars en huurders te beschermen en zekerheid te geven."





Leegstandsbeheer is geen remedie tegen structurele leegstand. "Maar het biedt wel een oplossing tegen kraken en verloedering", zegt Christiaens. "Ook biedt het een dienst aan mensen die tijdelijk een woning nodig hebben. Zoals personen die dikwijls moeten verhuizen voor hun werk of pas afgestudeerden die een woning op de reguliere huurmarkt niet kunnen betalen." (LXB)