Aankondiging heropening

20 februari 2019

12u00 0 Tongeren Dancing Real en de Zozo- club die liggen op de Luikersteenweg aan de rand van de stad Tongeren blijven vooralsnog tot nader orde gesloten en verzegeld. Vorige week donderdag nam burgemeester Patrick Dewael (tongeren.nu) het besluit om de discotheek tijdelijk te sluiten. De uitbaters worden voornamelijk een aantal inbreuken en tekortkomingen in verband met de brandveiligheid in de Real aangewreven: uitgangen versperd, evacuatiewegen onvoldoende bruikbaar, brandblussers niet gemonteerd en storingen aan de detectie van het alarm.

Aanpassingen

Als gevolg van de sluiting, beloofden de uitbaters om de nodige aanpassingen te doen. Of ze al de vereiste aanpassingen gedaan hebben is vooralsnog niet geweten gezien de uitbaters niet bereikbaar zijn voor commentaar, laat staan dat je ze in de discotheek kan aantreffen. Een van de uitbaters verblijft op de bovenverdieping van de dancing.

Voorbarig?

Toch laten de uitbaters uitschijnen dat het terug in orde komt met de Real. Wat blijkt? Tegen de verzegelde toegangsdeur tot de discotheek hangt in het Frans een korte memo uit waarin staat dat de zaak nu zaterdag terug zal opengaan. “Sinds de sluiting is niks veranderd”, laat burgemeester Patrick Dewael horen. “M’n besluit blijft vooralsnog gehandhaafd”, aldus nog de burgemeester die verder geen commentaar geeft op de zaak. Uit goeie bron vernemen we dat de brandweer geen vraag heeft gekregen om de aanpassingen in de discotheek te gaan controleren.