800 kleuters leven zich uit tijdens Speeldagen 07 juni 2018

Gespreid over twee dagen konden zo'n 800 Kleuters uit alle Tongerse kleuterscholen zich uitleven in spel en sport.





Dat deden ze in de Mulkenhal en het Pliniuspark (stadspark) op uitnodiging van de jeugd- en sportdienst van de stad en kinderopvang Kinderparadijs die huist in de hal van het vroegere themapark Het Land van Ooit. "Een dag vol spanning en plezier", liet de schepen van Jeugd An Christiaens horen. De kleuters kregen een gevarieerd aanbod voorgeschoteld, met verteltheater, een workshop rond muziek, knutselmomenten, springkastelen, eendjes vissen en een kappersbeurt. (LXB)