80 stukken uit collectie Fernand Huts in Teseum 16 juni 2018

Welgeteld 80 unieke stukken uit de cultuur van de Kopten, de christenen in Egypte, kan je nog tot en met 2 december bewonderen in het Teseum in Tongeren, een interactief museum over de kerkschatten van de basiliek. De 80 stukken komen uit de collectie van de Fernand Huts, de man achter Katoennatien. Gisteravond opende burgemeester Patrick Dewael de expo 'De Kopten, een ander Egypte' in het bijzijn van Huts en z'n echtgenote Karine. Het kunstminnend echtpaar uit het Antwerpse bezit een uitgebreide kunstcollectie. "We kregen de kans de unieke collectie van Koptische kunst van professor Antoine de Moor over te nemen", aldus Karine. "We begonnen met 400 objecten, en ondertussen zitten we aan 4.000 stukken."





De 80 objecten in het Teseum zijn tunica's, met de hand geweven kielen die prachtig versierd zijn met tekeningen en schilderingen. Ook staan stukken weefsels en gereedschap uitgestald achter beveiligd glas. "We besteden op de expo ook aandacht aan de mensen die de tunica's ooit gedragen hebben", zegt de vrouw van Huts. "We tonen de cultuur waarin ze destijds leefden."





Over 'De Kopten, een ander Egypte' is een pocket brochure uitgebracht waarover bezoekers gratis kunnen beschikken. Meer info op www.teseul.be. (LXB)