8 maanden cel na bedreiging met slagersmes 31 mei 2018

Een 29-jarige man uit Tongeren is veroordeeld tot 8 maanden cel en een boete van 250 euro omdat hij, op 19 juni 2016, in Hoeselt een vrouw met een slagersmes bedreigde. Bij de eerste behandeling van de zaak, in februari van dit jaar, vroeg de Tongenaar uitstel zodat hij een advocaat kon raadplegen. Die gunst werd hem toegestaan. Op de nieuwe afgesproken datum kwam evenwel niemand opdagen zodat de man, die niet aan zijn proefstuk aangaande agressie was, bij verstek veroordeeld werd.





(JEK)