61-jarige wil erfenis niet delen met broers en zussen en vervalst testament van moeder DSS

28 november 2018

15u55 0 Tongeren De 61-jarige Joris V. (61) die het testament van zijn 88-jarige moeder vervalste kreeg een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel. Daarenboven kreeg de zoon een boete van 1.000 euro.

De 61-jarige man uit Tongeren had het plan opgevat om de erfenis van zijn dementerende moeder zelf op te strijken. Hij had geen zin om die te delen met zijn 7 broers en zussen. Hij stelde in de maand mei van 2015 een document op waarbij zijn moeder enkel hem de volledige erfenis toebedeelde, bootste haar handtekening na en leverde het document bij de notaris binnen.

Geldwolf van Vlijtingen

Daarbij stak hij een misleidende verwijzing naar één van zijn broers in een schriftje van zijn moeder als zou zij dat geschreven hebben. “De Geldwolf van Vlijtingen mag gerust zijn” waarmee hij zijn broer probeerde zwart te maken. Toen de moeder medio november 2015 op de gezegende leeftijd van 88 jaar oud, kwam te overlijden en de familie bij de notaris werd ontboden, gingen de poppen aan het dansen.

Grafoloog

De overige broers en zussen betwistten onmiddellijk de echtheid van het handschrift en de handtekening van hun moeder. Ze dienden klacht neer bij de politie voor valsheid in geschrifte. Deze klacht werd overgemaakt aan de procureur des Konings, die een onderzoek beval. Het testament werd door een grafoloog onderzocht, die moest uitmaken of er sprake was van een vervalsing. Ondanks het feit dat het handschrift van de moeder in haar laatste dementerende levensjaren sterk achteruit ging, kon de deskundige toch uitmaken dat de handtekening en het geschrift niet dat van de moeder was. Ook de flagrante tegenstrijdigheden in het verhoor van de man deden de rechter besluiten dat de man de boel aan het bedotten was.

De rechter achtte de 61-jarige Tongenaar met een verminderd normbesef en een frauduleuze ingesteldheid schuldig aan valsheid in geschrifte en gaf hem zes maanden gevangenisstraf met uitstel.