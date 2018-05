35 oproepen voor wateroverlast BRANDWEER HEEFT HANDEN VOL MET ONDERGELOPEN STRATEN EN KELDERS TOON ROYACKERS

25 mei 2018

02u55 0 Tongeren Donderdagavond heeft een kort maar hevig onweer voor wateroverlast gezorgd in Tongeren. De brandweer kreeg er zo'n 35 oproepen binnen van ondergelopen straten en kelders. Vooral het centrum van Tongeren en deelgemeente Koninksem werden het meest getroffen.

"Kort na 19 uur gingen de hemelsluizen even open", zegt Kapitein Gert Linten van Brandweerzone Zuid West Limburg. "Meteen daarna kwamen al de eerste oproepen binnen. Verschillende straten waren ondergelopen, en enkele zaten ook onder de modder. Samen met de stadsdiensten hebben we getracht alles zo snel mogelijk weer vrij te krijgen. Op verschillende plaatsen moesten we ook kelders leegpompen, en in sommige huizen en appartementen kwam water zelfs binnen via het dak. Kennelijk konden sommige platte daken het water niet meer opvangen."





Vooral aan de Astridlaan in het centrum van Tongeren had de brandweer het druk. "We waren net op tijd", legt buurtbewoner Sam Cunen uit. "Toen het hier om 19 uur zo hevig begon te onweren ben ik snel naar de kelder gaan kijken. Maar er was toen niets te zien. Even later hoorden we wel iets verdacht. Bleek dat het water plots uit de putjes naar boven borrelde. Snel hebben we alles hoog kunnen zetten. Daardoor bleef de schade nog enigszins beperkt. Donderdagavond moesten we al het water wel weer wegtrekken."





Natte kleren

Buurman Freddy Janssen had minder geluk. "Plots droop het water langs de muren van onze keuken naar binnen. Een ramp, want ook een kleerkast raakte doorweekt. We hebben bijna niets meer droog om aan te doen. Blijkbaar is een afvoerpijp verstopt geraakt, en kon het water niet meer weg. Daardoor kwam alles naar binnen. De brandweer is snel naar hier gekomen om de goten weer vrij te maken. Daarna was het probleem van de baan, al gaan we wel veel opkuiswerk hebben." Andere bewoners van de Astridlaan kregen eveneens water binnen. Verschillende van hen zaten even zonder elektriciteit.





In deelgemeente Koninksem liep de modder van enkele velden. De Koninksemstraat stond tijdelijk blank. Ook de Hasseltsesteenweg en de Romeinse Kassei waren even versperd. Aan de Bilzersteenweg haalden bewoners preventief zandzakjes boven. Netbeheerder Infrax moest er ook komen, omdat de bliksem was ingeslagen op een woning.





In deelgemeente Rutten stond het kruispunt van de Hoeise Kassei met de Wilstraat blank. Brandweerzone Zuid West Limburg was nog laat in de weer met het afwerken van alle interventies. De rest van Limburg bleef donderdagavond grotendeels gespaard. Alleen de Russeltweg in Wellen en de Molenweg in Zonhoven stonden wel even onder water.