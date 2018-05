30 maanden voor diefstallen 17 mei 2018

02u51 0

Stéphano L. uit Henegouwen kreeg in het Gentse hof van beroep een celstraf van 30 maanden, een bevestiging van straf. Hij stond terecht voor een reeks inbraken en pogingen in Diksmuide, Ingelmunster, Tielt en Tongeren. Zijn voornaamste doelwit was werkmateriaal die hij na de diefstal probeerde te verkopen online. Eén van de slachtoffer was zijn materiaal toevallig online tegengekomen en zo kon de man gevat worden. Zijn advocate in beroep hield vol dat hij er niks mee te maken heeft. "Er is geen DNA gevonden, er zijn geen camerabeelden en ook het telefoononderzoek linkt hem niet aan de inbraken. Door eerdere veroordelingen blijft hij nog enige tijd in de cel, minstens tot 2025. (DJG)