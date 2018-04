19.172 euro voor aangereden fietser 27 april 2018

02u58 0

Bijna 18 jaar na een ongeval weet een nu 36-jarige man uit Kortessem welke schadevergoeding hij verschuldigd is aan een fietsende huisarts die hij in augustus 1995 in Tongeren aanreed: 19.172 euro schadevergoeding en 3.000 euro advocatenkosten.





De dokter raakte ernstig gewond bij het ongeval.





Een provisie van 5.500 euro werd reeds betaald zodat er nog 13.671 euro schadevergoeding te betalen valt. Daarmee is de kous echter nog niet af. De rechter besliste immers dat na 20 jaar het dossier kan heropend worden. Het is immers mogelijk dat de arts vervroegde artrose in de linkerknie krijgt. (JEK)