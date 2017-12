16 jaar cel voor man die vrouw wurgde BENNY C. LIET LICHAAM ECHTGENOTE TIEN DAGEN IN BED LIGGEN VERONIQUE COOPMANS

02u58 0 Foto Jimmy De Schrijver Cindy Van De Weghe (34) lag al enkele dagen dood in hun appartement in de Kasteelstraat. Benny C. is nu veroordeeld voor doodslag en moet 16 jaar naar de cel. Tongeren Benny C. (41) moet 16 jaar naar de cel voor de doodslag op zijn echtgenote Cindy Van De Weghe (35). Op 20 juli 2015 wurgde hij zijn vrouw in hun flat in Hoeselt. Daarna waste hij haar, kleedde haar aan en legde haar in bed. Tien dagen lang zweeg hij over wat er gebeurd was en bleef 'voor haar zorgen'. Per toeval ontdekte de politie het lichaam van de vrouw tijdens een huiszoeking.

De 41-jarige Hoeselaar Benny C. kwam gisteren zelf naar de rechtbank van Tongeren voor het vonnis in zijn zaak. Het leek alsof C. vervolgens als een vrij man naar buiten wandelde, maar openbaar aanklager Patrick Boyen verduidelijkte de zaak. "De man draagt momenteel een enkelband en mag zijn straf voorlopig tussen de vier muren van zijn eigen woning uitzitten. Zodra het vonnis definitief wordt, moet hij zich aanmelden in de gevangenis."





Benny C. had tijdens de behandeling van de zaak toegegeven dat hij zijn echtgenote op 20 juli 2015 met beide handen had gewurgd na de zoveelste ruzie. "Het was de eerste keer dat ik de confrontatie aanging. Zij stond op en wilde me slaan. Ik pakte haar bij haar badjas en gooide haar op de zetel. Zij verzette zich. Er ging zoveel door mijn hoofd. Ik kreeg een black-out," beschreef hij.





Huiszoeking

Tien dagen lang liet de Hoeselaar de familie van Cindy Van De Weghe geloven dat de vrouw nog leefde. Op 30 juli, uitgerekend de dag van de 35ste verjaardag van het slachtoffer, moest Benny C. zich bij de politie melden, omdat hij verdacht werd van een diefstal. Tijdens de huiszoeking die daarop volgde, vond de politie het met doeken bedekt lichaam van Van De Weghe, opgebaard op het echtelijk bed in de slaapkamer van zijn flat. "Dat was een opluchting, want ik had er tien dagen met niemand over gepraat", bekende C. "Nu twee jaar later ben ik nog steeds beschaamd."





Woede-uitbarsting

Volgens aanklager Boyen, die een celstraf van 18 jaar vorderde, had de veertiger duidelijk de intentie om zijn vrouw te doden toen hij op 20 juli 2015 anderhalve minuut lang haar zuurstoftoevoer had afgesloten. Hij twijfelde wel of de Hoeselaar daarbij voorbedacht handelde. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van voorbedachtheid en herkwalificeerde de feiten van moord naar doodslag met een celstraf van 16 jaar als straf. "Hij heeft de dood van zijn echtgenote op voorhand niet gepland en nam op geen maatregelen om het lichaam te dumpen. De daad is te kaderen in een uitbarsting van opgekropte woede", luidde het vonnis.





Benny C. heeft nu dertig dagen de tijd om beroep aan te tekenen. Aan de familieleden van het slachtoffer moet hij een voorlopige morele schadevergoeding van zo'n 50.000 euro, plus interesten betalen. De definitieve schadevergoeding wordt later bepaald.