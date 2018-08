150 paar vrouwenschoenen tegen intrafamiliaal geweld 17 augustus 2018

Jaarlijks laten in België 150 vrouwen en 95 kinderen het leven als gevolg van intrafamiliaal geweld. Om de 150 slachtoffers visueel voor te stellen en de problematiek van geweld in gezinnen onder de aandacht te brengen, werden gisteren 150 paar vrouwenschoenen uitgestald aan het administratief centrum van de stad. Het ging om een initiatief van de vzw Trampolien, een organisatie die gegroeid is uit en gefinancierd wordt door de serviceclub Soroptimisten uit Tongeren. Die organisatie strijdt tegen het hierboven vernoemd geweld. "Dit is een symbolische actie waarbij we de mensen meer bewust willen maken van het probleem", laat voorzitter van vzw Trampolien Laura Neesen weten. "De schoenen zijn hiervoor een sterk beeld. We willen met de actie ook het taboe doorbreken dat nog altijd heerst over geweld binnen gezinnen." (LXB)