1000 kinderen krijgen leesboekje

oorlog “14-18” cadeau LXB

14 november 2018

12u00 1 Tongeren Hoe breng je de gebeurtenissen en verhalen uit de eerste wereldoorlog op een boeiende en leerrijke manier over op jongens en meisjes van 9 tot 12 jaar? De dienst erfgoed en toerisme van de stad lanceert een leesboekje “veertien-achttien”. Hierin wordt het begin van de Grote Oorlog, het leven aan het front, de bezetting en de wapenstilstand in Tongeren belicht. “We nemen de jonge lezers mee naar deze oorlog waarbij wereldwijd meer dan tien miljoen mensen het leven lieten”, stelde schepen van onderwijs Jos Schouterden.

Oorlogserfgoed

“Ook het dagelijks leven tijdens de vier jaren dat de oorlog duurde wordt uit de doeken gedaan. Hetgeen gebeurt aan de hand van illustraties en vele Tongerse verhalen. Het leesboekje laat de kinderen een historische trip maken op maat van jongens en meisjes uit de laatste drie jaren van 15 lagere scholen in Tongeren”, aldus nog de schepen. Volgens schepen van erfgoed Gerard Stassen is het belangrijk dat kinderen en jongeren ook het oorlogserfgoed leren kennen. “We willen met het boekje kinderen bewust maken van 100 jaar wapenstilstand. De illustraties in “veertien- achttien” zijn van de hand van Nick Timmermans. Als symbool van de Tongerse verhalen werd het standbeeld van Ambiorix gekozen. Het symbool voor de oorlogsverhalen is de klaproos, een herdenkingsbloem aan de slachtoffers van de Grote Oorlog. Welgeteld 1000 kinderen ontvangen “Veertien- achttien” gratis.