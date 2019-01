1.650 stekken in wietplantage ontdekt MMM

17 januari 2019

15u59 0 Tongeren De politie heeft woensdag een huiszoeking uitgevoerd in de Kleinblookstraat in Tongeren in kader van een drugsonderzoek. Het resultaat bleek positief.

In de woning trof men een cannabisplantage aan met 1.650 stekplanten en een 230-tal moederplanten. Ter plaatse werd een 39-jarige man uit Beringen gearresteerd. Hij werd woensdag aangehouden door de onderzoeksrechter. Het onderzoek kwam op gang nadat de speurders in juli 2018 op een cannabisplantage aan de Europarklaan in Houthalen-Helchteren stootten.

In de Tongerse woning werd illegaal stroom afgenomen. Na een sporenonderzoek werd de installatie ontmanteld en vernietigd. Politie CARMA onderzoekt verder.