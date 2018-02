"Verkrachting? Dat gaat niet meer op mijn leeftijd" 13 februari 2018

Een zeventiger uit Tongeren riskeert 12 maanden cel en 800 euro boete voor aanranding, verkrachting en slagen. Zijn slachtoffer vraagt 5.101 euro schadevergoeding.





De man gaf toe dat hij zijn vriendin, die vaak bij hem bleef overnachten, in de nacht van 28 op 29 januari 2016 mogelijk wat rake klappen gegeven had, maar ontkende met klem de verkrachting. "Ik ben al in de zeventig en dan gaat 'het' niet meer", zei hij tegen de rechter. Van de rest die nacht herinnerde hij zich niet meer veel. "We hadden alletwee flink wat drank verzet. Zij kon op een dag wel twee flessen wodka soldaat maken. Toen ze de politie belde, was ik op weg naar een nachtwinkel om drank bij te halen. De politie moest binnendringen, omdat zij de sleutel op de deur had laten zitten. Ik kon daardoor overigens zelf niet binnen met mijn nieuwe lading drank", aldus de Tongenaar.





Hij zegt bereid te zijn zich te laten behandelen voor zijn alcoholprobleem. In verderzetting op 12 maart. (JEK)