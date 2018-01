"Toen zag ik dat ze mijn huis binnengereden was" AUTOMOBILISTE BELANDT IN GEVEL GERENOVEERDE WONING BUURMAN EN BELT AAN TOON ROYACKERS

19 januari 2018

02u28 0 Tongeren Toen zijn zwaar aangeslagen buurvrouw gisterochtend aanbelde en zei dat ze een ongeluk gehad had, liet Feim Krasniqi uit de Darenbergstraat in Tongeren haar binnen om te bekomen. Groot was zijn verbazing toen hij de deur van zijn woonkamer open deed en zag dat ze recht in de gevel van zijn huis gereden was.

"Kort voor vier uur werden we hier wakker door de loeiharde slag," zegt bewoner Feim Krasniqi. "Maar wat er gebeurd was, wist ik niet. Minuten later hing plots iemand aan onze deurbel. Een vrouw die een paar huizen verder woont, keek nogal geschrokken en vertelde dat ze een ongeval had gehad. Ik probeerde haar op haar gemak te stellen en nam haar mee naar mijn woonkamer. Ik vertelde dat ze best even kon bekomen. Pas toen ik de deur van de woonkamer open trok, zag ik dat mevrouw recht in de gevel van mijn huis gecrasht was. De koplampen van haar auto schenen door de verbrokkelde muur nog naar mijn salon. Ze vertelde dat haar auto in de bocht was beginnen schuiven. Ze was rakelings langs een paar geparkeerde auto's gegaan en dan door mijn muur. We hebben dan maar meteen de hulpdiensten gebeld."





Brandweerzone Zuid West Limburg keek de stabiliteit van de woning na en timmerde de gevel weer dicht. Niet alleen was de gevel aan de woonkamer naar binnen gedrukt, maar ook de buitendeur ging heel moeilijk dicht. "Bovendien was de radiator naar binnen gevallen, en stroomde er water weg. We hebben noodgedwongen de verwarming moeten uitzetten," wijst Feim Krasniqi.





Kinderen

"We hadden de laatste twee jaar alles gerenoveerd, en nu is de schade bijzonder groot. Zelfs het water voor het sanitair hebben we uit voorzorg afgesloten. Mijn drie kinderen waren eveneens wakker. Zij waren erg geschrokken toen ze zagen wat met ons huis gebeurd was. Gelukkig gebeurde alles in het holst van de nacht, en niet overdag. Anders waren we in onze woonkamer zeker geraakt door het rondvliegend puin."





De lokale politie kwam ter plaatse en verhoord de bestuurster. Ze werd meegenomen voor een alcoholtest.