"Sportclubs moeten merknaam Tongeren mee op kaart zetten" 28 februari 2018

02u38 0 Tongeren Bovenop de jaarlijkse subdies die de stad toekent aan de sportclubs actief in Tongeren, maakt de stad nu een extra budget van 80.000 euro per jaar vrij voor zes clubs die op nationaal niveau spelen. Het geld komt uit de pot voor citymarketing. "Het zijn clubs die de merknaam Tongeren als ambassadeur mee op de kaart zetten", zegt burgemeester Patrick Dewael (tongeren.nu).

"Clubs die nationaal scoren, zijn vaak de inspiratie voor jongeren om voor een bepaalde sport te kiezen. En omdat sport een sociale functie heeft, verlenen we een aantal clubs een extra toelage", aldus Dewael. Ook de clubs zelf zijn vragende partij voor een extra ondersteuning.





Tegenprestatie

Het extra budget geeft de clubs echter geen carte blanche. "Ze moeten daar ook iets tegenover stellen", vult schepen van Sport Gerard Stassen (sp.a) aan. "Eerst moeten ze hun ontwerp van begroting aan de stad overmaken.





"Verder moeten ze het logo van de stad op hun kleding en uitrusting op een prominente plaats aanbrengen", aldus de schepen. Ook worden ze geacht in alle publicaties de naam Tongeren te vermelden. En op het terrein moeten de clubs een publiciteitspaneel plaatsen."





De verdeling van 80.000 euro onder de zes sportclubs is als volgt: voetbalclub KFC Heur-Tongeren, handbalclub Callant Tongeren, damesvolleybalclub Datovoc en basket Tongeren krijgen elk 19.000 euro, dames voetbal Tongeren en Onbetong Tongeren krijgen 2.500 en 1.500 euro van de stad. Een bijzondere rol wordt ingenomen door Sportoase, een sportcomplex waar 15 Tongerse sportclubs trainen en wedstrijden spelen.





"We gaan de samenwerking tussen de clubs en Sportoase verbeteren via een interne communciatie", klinkt het bij de stad. (LXB)